 Wirtschaft: Landesbank Baden-Württemberg erwartet Vorsteuergewinn in Milliardenhöhe

Landesbank Baden-Württemberg erwartet Vorsteuergewinn in Milliardenhöhe

Nach der Übernahme des Immobilienfinanziers Berlin Hyp schraubt die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ihre Prognose deutlich nach oben. Für 2022 werde ein vorsteuerlicher Gewinn von über einer Milliarde Euro erwartet, teilte Deutschlands größte Landesbank am Mittwoch in Stuttgart mit. Grund sei neben der am 1. Juli vollendeten Übernahme auch die starke Entwicklung des operativen Geschäfts im ersten Halbjahr. Zu Jahresbeginn hatte die Bank noch mit einem Konzernergebnis vor Steuern im mittleren dreistelligen Millionenbereich gerechnet.