 Wirtschaft: Landesminister: Lindners Kritik an E-Auto-Kaufprämien scheinheilig

Landesminister: Lindners Kritik an E-Auto-Kaufprämien scheinheilig

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat den Vorstoß von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu einer Abschaffung staatlicher Kaufprämien für E-Autos als scheinheilig bezeichnet. Hermann sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur: "Lindner ist offensichtlich gegen alles, was die Verkehrswende voranbringen kann: Das geplante EU-weite Verbot von Verbrennungsmotoren und die Förderung von E-Autos. Seine Kritik an unnötigen Subventionen ist scheinheilig."