 Wirtschaft: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung IWH wird 30 Jahre alt

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) feiert am Montag (10 Uhr) sein 30-jähriges Bestehen. Geplant sind in der Wissenschaftsakademie Leopoldina Vorträge und Podiumsdiskussionen. Die Festrede soll Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) halten. Das ostdeutsche Wirtschaftsforschungsinstitut gehört zu dem Kreis der Experten, die Gutachten und Prognosen zum Wirtschaftswachstum in Deutschland abgeben. So waren IWH-Ökonomen zuletzt auch an der gemeinsamen Frühjahrs-Konjunkturprognose führender Wirtschaftsforschungsinstitute beteiligt.