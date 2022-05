 Wirtschaft: Leibniz-Rechenzentrum in Garching bekommt KI-'Superchip'

Leibniz-Rechenzentrum in Garching bekommt KI-'Superchip'

Der weltweit größte Chip mit der höchsten Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) steht künftig der bayerischen Spitzenforschung zur Verfügung. Das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften teilte am Mittwoch mit, als erstes wissenschaftliches Rechenzentrum in Europa setze es auf die Wafer Scale Engine 2 - ein matt golden schimmernder Prozessor, der so groß ist wie ein Essteller. Darauf sind 2,6 Billionen Transistoren und 850 000 Rechenkerne, die speziell für KI-Verfahren entwickelt wurden.