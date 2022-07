 Wirtschaft: Leiharbeiter an Flughäfen? Plan stößt in Türkei auf geteiltes Echo

Leiharbeiter an Flughäfen? Plan stößt in Türkei auf geteiltes Echo

Die Pläne der Bundesregierung, Arbeiter aus der Türkei an deutschen Flughäfen einzusetzen, sind in der Türkei auf geteiltes Echo gestoßen. Den Menschen würden sich damit gute Karrierechancen bieten, sagte der Chef der Gewerkschaft für Beschäftigte im Luftfahrtsektor Hava-Sen, Seckin Kocak, am Freitag. Die Luftfahrtbehörde der Türkei hatte die Pläne hingegen verurteilt: Einige Länder arbeiteten daran, über die Einstellung der türkischen Fachkräfte den "Aufstieg unseres Landes in der Luftfahrtbranche aufzuhalten", hieß es in einer Mitteilung der Behörde, ohne konkret Deutschland zu erwähnen.