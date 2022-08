 Wirtschaft: Lettland beginnt mit Bau eines festen Zauns an Grenze zu Belarus

Lettland hat mit der Errichtung einer dauerhaften Befestigung an der EU-Außengrenze zu Belarus begonnen. Nach Angaben des Innenministeriums des baltischen EU- und Nato-Landes werden gegenwärtig die ersten Kilometer eines permanenten Zauns gebaut. Dazu seien bereits auch etwa 70 Prozent der Grenzabschnitte von Bäumen und Büschen befreit worden, hieß es am Dienstag in einem Bericht an die Regierung in Riga. Demnach ist mittels der bislang abgeschlossenen Bauverträge eine fast 150 Kilometer lange Infrastruktur entlang der Grenze geplant. Neben dem festen Zaun soll sie auch Patrouillenwege, Grenztürme, Fußgängerbrücken und andere Anlagen umfassen.

RIGA Der Bau der Infrastruktur soll den Angaben zufolge bis Ende Juni 2024 abgeschlossen sein, der Bau des festen Zauns bis Ende Februar 2024. Als Schnelllösung waren an verschiedenen Grenzabschnitten zuvor bereits mehrlagige Stacheldrahtrollen ausgelegt worden. Beschlossen wurde der Bau einer Befestigung, weil im Spätsommer 2021 Tausende von Menschen versuchten, illegal in die EU zu gelangen. Die Europäische Union beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

