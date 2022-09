 Wirtschaft: Letzte Wahlumfragen: Mitte-Rechts-Lager in Italien deutlich vorn

Letzte Wahlumfragen: Mitte-Rechts-Lager in Italien deutlich vorn

Gut zwei Wochen vor den Parlamentswahlen in Italien liegt die Mitte-Rechts-Allianz laut Umfragen weiter deutlich vorn. Von diesem Samstag an dürfen laut Gesetz keine Wählerbefragungen mehr zur Wahl am 25. September veröffentlicht werden. Laut den Zahlen vom Freitag kommt die Koalition um die postfaschistischen Fratelli d'Italia und deren Parteichefin Giorgia Meloni auf bis zu 45 Prozent. Die "Brüder Italiens" festigen sich als stärkste Einzelpartei, wie aus den Umfragen unter anderem die Zeitungen "Corriere della Sera" und "La Repubblica" sowie des TV-Senders SkyTG24 hervorging. Meloni hat damit beste Chancen, neue Ministerpräsidentin zu werden.