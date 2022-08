 Wirtschaft: Linder will 'im Spätsommer oder Herbst' nach Kiew reisen

Linder will 'im Spätsommer oder Herbst' nach Kiew reisen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will demnächst in die Ukraine reisen. Im ARD-Sommerinterview sagte er am Sonntag auf die Frage, wann er nach Kiew fahre: "Jetzt im Spätsommer oder Herbst. Ich bin mit meinem ukrainischen Kollegen darüber im Gespräch."