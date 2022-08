 Wirtschaft: Lindner bringt Etat für 2023 nicht selbst in Bundestag ein

Lindner bringt Etat für 2023 nicht selbst in Bundestag ein

Finanzminister Christian Lindner (FDP) wird seinen Entwurf für Bundeshaushalt 2023 nicht selbst in den Bundestag einbringen. Grund sei ein Trauerfall im engsten Familienkreis, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Lindner werde am kommenden Dienstag durch den parlamentarischen Staatssekretär Florian Toncar vertreten.