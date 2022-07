 Wirtschaft: Litauen will an strikter Linie gegenüber Migranten festhalten

Litauen will an strikter Linie gegenüber Migranten festhalten

Trotz Kritik von internationalen Organisationen will Litauen an seiner strikten Linie gegenüber Migranten verschiedener Nationalitäten aus Belarus festhalten. "Wir sehen nicht, dass sich die Situation so stark ändert, dass wir von unseren Entscheidungen zurückweichen können. Litauen wird sich sicherlich verteidigen, wenn solche Bedrohungen bestehen bleiben", sagte Innenministerin Agne Bilotaite der Agentur BNS zufolge am Freitag in Vilnius. Die von der Regierung in Vilnius getroffenen Entscheidungen seien nicht nur für die nationale Sicherheit des Landes, sondern auch für den Schutz der EU-Außengrenze erforderlich. Der Europäische Gerichtshof hatte den harschen Umgang des Landes mit Migranten zuvor kritisiert.