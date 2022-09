 Wirtschaft: Lufthansa und Piloten-Gewerkschaft verhandeln am Dienstag

Vor der Drohkulisse einer zweiten Streikwelle nehmen Lufthansa und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit noch einen Anlauf zur Lösung des Konflikts. Man treffe sich am Dienstag zu Verhandlungen, bestätigten beide Seiten am Morgen. Die VC hatte in der Nacht eine zweite Streikwelle ab Mittwoch angekündigt, die nur noch durch ein "ernstzunehmendes Angebot" seitens der Lufthansa verhindert werden könne. Die Piloten hatten bereits am vergangenen Freitag den kompletten Betrieb der Lufthansa-Kerngesellschaft lahmgelegt. Lufthansa wollte noch am Vormittag Details zum weiteren Vorgehen nennen.