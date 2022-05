 Wirtschaft: Marburger Bund mahnt mehr Studienplätze für Ärztenachwuchs an

Der Ärzteverband Marburger Bund hat eindringlich vor den Folgen einer "Ruhestandswelle" bei der Ärzteschaft gewarnt. Rund 54 000 berufstätige Ärztinnen und Ärzte seien laut Bundesärztekammer zwischen 60 und 65 Jahre, etwa 35 500 über 65 Jahre alt, erläuterte Verbandschefin Susanne Johna am Samstag in Bremen die Dimension. "Das heißt, dass knapp 90 000 Ärzte aus allen Versorgungsbereichen in nächster Zeit altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden werden." Damit seien rund 22 Prozent der berufstätigen Ärzte in Klinik und Praxis nur noch wenige Jahre berufstätig oder stünden unmittelbar vor der Rente.

BREMEN Johna forderte vor diesem Hintergrund einen Ausbau der Studienplätze um mindestens zehn Prozent. Das gehöre ganz oben auf die politische Agenda. "Wegducken hilft nicht - wir brauchen mehr ärztlichen Nachwuchs, um den wachsenden Ersatzbedarf durch die Verrentung der Babyboomer wenigstens teilweise ausgleichen zu können." Die 230 Delegierten des Verbandes trafen sich am Samstag zum Auftakt ihrer Hauptversammlung in Bremen, die wenige Tage vor dem Ärztetag in Bremen stattfindet, zu dem am Dienstag auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet wird. Der Marburger Bund ist der Verband aller angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte. Mit rund 131 000 Mitgliedern ist er nach eigenen Angaben der größte deutsche Ärzteverband und Deutschlands einzige Ärztegewerkschaft.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen