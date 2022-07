 Wirtschaft: Mehr als 2800 Kunden schließen sich Klage gegen Mercedes-Benz an

Mehr als 2800 Kunden schließen sich Klage gegen Mercedes-Benz an

Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal haben sich bis Ende Juni 2804 Mercedes -Kunden einer Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern angeschlossen. Das teilte ein Sprecher des Bundesamts für Justiz der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die erste mündliche Verhandlung findet am Dienstag (12.7.) am Oberlandesgericht in Stuttgart statt.