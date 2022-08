 Wirtschaft: Merz zu Lindners Steuervorschlägen: Geht in die richtige Richtung

Merz zu Lindners Steuervorschlägen: Geht in die richtige Richtung

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat die Steuerentlastungsvorschläge von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) grundsätzlich begrüßt. "Wir halten das für richtig. Die Vorschläge des Finanzministers gehen in die richtige Richtung", sagte Merz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die aus den Reihen von SPD und Grünen laut gewordene Kritik wertete der Oppositionsführer im Bundestag als Beleg für den "beschämenden Zustand" der Bundesregierung.