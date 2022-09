 Wirtschaft: Messe-Aufsichtsrat: Aufträge an Schlesingers Ehemann waren rechtens

Messe-Aufsichtsrat: Aufträge an Schlesingers Ehemann waren rechtens

Die im Kontext der RBB-Krise auch in die Kritik geratene Vergabe von Aufträgen der Messe Berlin an den Ehemann der entlassenen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger ist nach Angaben des Messe-Aufsichtsrats korrekt abgelaufen. Gremiumsmitglied und Berliner Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) sagte am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung: Eine Untersuchung der Messe habe ergeben, dass speziell mit Blick auf das öffentliche Vergaberecht keine Verstöße vorliegen. Die Zusammenarbeit mit Schlesingers Ehemann und Ex-"Spiegel"-Journalist Gerhard Spörl sei zugleich komplett beendet.