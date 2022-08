 Wirtschaft: Messe Berlin rechnet mit weiteren IFA-Ausgaben in Berlin

Messe Berlin rechnet mit weiteren IFA-Ausgaben in Berlin

Die Elektronikmesse IFA könnte nach Darstellung der Messe Berlin auch über 2023 hinaus in Berlin bleiben. Der Vertrag mit dem Rechteinhaber gfu läuft nach der Ausgabe im nächsten Jahr aus. "Für den Zeitpunkt darüber hinaus befinden wir uns in Gesprächen", sagte Messechef Martin Ecknig der "Berliner Morgenpost" (Montag). Diese kommentiere die Messe nicht. "Ich schaue aber weiterhin optimistisch in eine über viele Jahre unter dem Funkturm stattfindende IFA-Zukunft."