 Wirtschaft: Mildes Urteil über Barbara Saleschs Comeback bei RTL - gute Quote

Mildes Urteil über Barbara Saleschs Comeback bei RTL - gute Quote

TV-Richterin Barbara Salesch ist zurück und hat bei ihrer ersten Sendung auf RTL am Montagvormittag eine gute Quote eingefahren. Fast jeder zehnte Fernsehende ab 11.00 Uhr entschied sich für die Sendung der inzwischen 72-Jährigen - die Einschaltquote lag bei 9,4 Prozent. Das entsprach am Montag etwa 490 000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor rund zehn Jahren hatte Salesch mit 61 Jahren die TV-Robe abgestreift und ihre Sendung "Richterin Barbara Salesch" nach mehr als 2300 Ausgaben bei Sat.1 beendet. Bei RTL heißt die Sendung nun "Barbara Salesch - Das Strafgericht".