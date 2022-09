 Wirtschaft: Ministerium tritt Kritik an Habeck-Aussagen zu Insolvenzen entgegen

Ministerium tritt Kritik an Habeck-Aussagen zu Insolvenzen entgegen

Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) ist heftiger Kritik an Äußerungen des Grünen-Politikers zur Frage einer möglichen Insolvenzwelle entgegengetreten. Der Minister habe lediglich "den wichtigen Unterschied" zwischen Insolvenzen und Betriebsaufgaben deutlich machen wollen, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme.