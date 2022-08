 Wirtschaft: Munich Re hält trotz Gewinneinbruch an Jahresziel fest

Munich Re hält trotz Gewinneinbruch an Jahresziel fest

Kursverluste bei Aktien und anderen Wertpapieren haben dem Rückversicherer Munich Re im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von 770 Millionen Euro und damit gut 30 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen immer noch besser ab als von Analysten im Mittel erwartet. Vorstandschef Joachim Wenning rechnet für 2022 infolge der hohen Abschreibungen jetzt zwar mit einer geringeren Rendite auf Kapitalanlagen, peilt aber weiterhin einen Konzerngewinn von 3,3 Milliarden Euro an.