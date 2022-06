 Wirtschaft: Musterfeststellungsklage gegen Mercedes-Benz wird im Juli verhandelt

Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal verhandelt das Oberlandesgericht Stuttgart im Juli erstmals mündlich die Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern gegen Mercedes-Benz . Der Termin finde am 12. Juli in Stuttgart statt, teilte das Gericht am Montag mit.

STUTTGART Der Verbraucherzentrale Bundesverband wirft dem Autobauer im Kern eine bewusste Manipulation von Abgaswerten vor und will Schadenersatz für betroffene Kunden erstreiten. Im vergangenen Jahr reichte er deshalb eine Musterfeststellungsklage ein. "Wir halten die in Dieselklagen gegen uns geltend gemachten Ansprüche für unbegründet", teilte eine Sprecherin des Konzerns auf Anfrage am Montag mit. Das gelte auch für die Musterfeststellungsklage. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen