 Wirtschaft: Nach Rekordwerten im Vorjahr: Secunet verdient im Halbjahr weniger

Wegen des Abflauens der Pandemie bekommt der IT-Sicherheitsdienstleister Secunet Security Networks eine sinkende Nachfrage zu spüren. Im Vergleich zum Rekordergebnis im ersten Halbjahr 2021 sank der Umsatz in den ersten sechs Monaten um acht Prozent auf 135,5 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. In den Hochphasen der Pandemie zählten insbesondere öffentliche Stellen zu den Umsatztreibern von Secunet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach um 39 Prozent auf 14,9 Millionen Euro ein. Unter dem Strich blieben 10,1 Millionen Euro als Gewinn hängen, knapp sechs Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Im zweiten Halbjahr erwartet das Unternehmen eine saisonal bedingt stärkere Entwicklung. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Secunet.