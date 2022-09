 Wirtschaft: Netzausbau: An jedem vierten Haushalt ist Glasfaser verfügbar

Netzausbau: An jedem vierten Haushalt ist Glasfaser verfügbar

Der Ausbau von schnellem und stabilem Glasfaser-Internet kommt in Deutschland voran. Schon bei etwa jedem vierten Haushalt (26 Prozent) lag Ende Juni Glasfaser in der Straße, wie aus einer am Dienstag publizierten Marktanalyse des Bundesverbandes Breitbandkommunikation (Breko) hervorgeht. Ende 2020 betrug der Wert noch 17,7 Prozent und Ende 2021 23,1 Prozent. "Der Ausbau rollt, die Branche kommt ihrer Selbstverpflichtung nach: Wir bauen Glasfaser mit großer Geschwindigkeit aus", sagte der Breko-Präsident Norbert Westfal.