 Wirtschaft: Neuer Finanzminister verteidigt Johnson gegen Kritik

Der neue britische Finanzminister Nadhim Zahawi hat Premierminister Boris Johnson in der schweren Regierungskrise in Schutz genommen. Der konservative Regierungschef sei integer und "entschlossen, zu liefern", sagte Zahawi am Mittwoch dem Sender Sky News. Johnson habe sich dafür entschuldigt, dass er den konservativen Abgeordneten Chris Pincher in ein hohes Fraktionsamt berief, obwohl er von Vorwürfen der sexuellen Belästigung wusste. Der bisherige Bildungsminister war am Dienstagabend zum Nachfolger des zurückgetretenen Finanzministers Rishi Sunak ernannt worden.

LONDON Zahawi gilt selbst als möglicher Nachfolger Johnsons, dementierte aber aktuelle Ambitionen. Vielmehr verteidigte er seine Arbeit für den Premierminister, der auch von zahlreichen Tory-Abgeordneten zum Rücktritt aufgefordert wird. "Man macht diesen Job nicht, um ein einfaches Leben zu haben. Jeden Tag trifft man harte Entscheidungen. Manchmal ist es einfach, abzuhauen, aber es ist viel schwieriger, für dieses Land zu liefern." Zusammen mit Finanzminister Sunak war am Dienstagabend auch Gesundheitsminister Sajid Javid zurückgetreten. Auch acht weitere konservative Abgeordnete gaben ihre Regierungsämter auf./bvi/DP/zb NNNN

