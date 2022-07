 Wirtschaft: Neuer NRW-Umweltminister gegen Festhalten an Atomkraft

Neuer NRW-Umweltminister gegen Festhalten an Atomkraft

Der neue nordrhein-westfälische Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) hat sich klar dagegen ausgesprochen, wegen der Energiekrise an der Atomkraft festzuhalten. "Es ist nicht die Zeit für irgendwelche Spielchen. Atomkraft ist bei einer drohenden Gasmangellage keine Antwort", sagte Krischer am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. "Neben der Diversifizierung der Gas-Lieferwege sind Energieeinsparung und der Ausbau der erneuerbaren Energien die Antwort der Zeit."