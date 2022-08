 Wirtschaft: New Work profitiert von Arbeitskräftemangel - erwartet 2022 mehr Umsatz

New Work profitiert von Arbeitskräftemangel - erwartet 2022 mehr Umsatz

Die Xing-Mutter New Work blickt etwas optimistischer auf das laufende Jahr. Es werde nun ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich angestrebt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg bei der Vorlage seiner Halbjahreszahlen mit. Zuvor war das Management von einem Wachstum im einstelligen Prozentbereich ausgegangen.