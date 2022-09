 Wirtschaft: Niederländischem Bahnverkehr droht am Freitag Stillstand

In den Niederlanden droht an diesem Freitag sowie in der kommenden Woche der Zusammenbruch weiter Teile des Bahnverkehrs infolge regionaler Streikaktionen. Es werde dann "keine Möglichkeit geben, den Fahrplan auf eine verantwortungsvolle, verlässliche und sichere Art und Weise zu gewährleisten", warnte das staatliche Bahnunternehmen Nederlandse Spoorwegen (NS). Das bedeute, dass am Freitag keine Züge des Unternehmens eingesetzt werden könnten.

DEN HAAG Inwieweit der internationale Bahnverkehr anderer Gesellschaften, insbesondere zum Amsterdamer Flughafen Schiphol, betroffen sein könnte, war zunächst unklar. Eine inländische Verbindung zwischen Utrecht und dem Airport soll den Angaben zufolge aufrechterhalten werden. Streiks der Bahnarbeiter wurden auch für den 13. und 15. September angedroht. Die Streikankündigung erfolgte kurz nachdem das Bahnunternehmen ein neues Tarifangebot unterbreitet hatte. Es gehe nicht weit genug, erklärte die Bahnarbeitergewerkschaft VVMC. "Wir wollen reden, aber der Streik wird stattfinden", sagte der VVMC-Funktionär Wim Eilert dem Sender NOS. "Der Druck muss aufrechterhalten werden." Die am Arbeitskampf beteiligten Gewerkschaften fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

