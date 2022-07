 Wirtschaft: Noch vier Kandidaten im Rennen um Johnson-Nachfolge - Tugendhat raus

Im Rennen um die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson sind nur noch vier Kandidaten dabei. Bei einer Abstimmung der konservativen Tory-Fraktion schied der als moderat geltende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Tom Tugendhat, als Letztplatzierter aus, wie das zuständige Komitee am Montagabend mitteilte. Am Mittwochabend sollen nach weiteren Abstimmungen nur noch zwei Bewerber übrig sein. Danach haben die Parteimitglieder das Wort. Wer Johnson dann auf dem Parteivorsitz und als Regierungschef nachfolgt, soll am 5. September feststehen.

LONDON Als Favorit gilt bislang Ex-Finanzminister Rishi Sunak, der bei der Abstimmung am Montag erneut die meisten Stimmen erhielt. Er und Außenministerin Liz Truss, der ebenfalls gute Chancen eingeräumt werden, zogen am Montag ihre Zusage für eine geplante TV-Debatte zurück, woraufhin der Sender Sky News die gesamte Veranstaltung absagte. Im Rennen sind außerdem noch die Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt und die Abgeordnete Kemi Badenoch. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

