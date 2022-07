 Wirtschaft: Ölpreise drehen in die Gewinnzone

Ölpreise drehen in die Gewinnzone

Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Verluste bis zum Mittag mehr als wettmachen können und in die Gewinnzone gedreht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,66 US-Dollar. Das waren 1,46 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,13 Dollar auf 95,83 Dollar.