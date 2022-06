 Wirtschaft: Oetker-Gruppe wächst trotz Aufspaltung

Trotz Pandemie und Aufspaltung des Unternehmens ist die Dr.-Oetker-Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr leicht gewachsen. Die Umsätze der Nahrungsmittel- und Getränkebereiche mit Tiefkühlpizzen, Backpulver und Bier blieben laut Mitteilung vom Dienstag jeweils auf dem Niveau des Vorjahres. Der Bereich "Weitere Interessen" mit dem Getränkelieferservice Flaschenpost legte sogar zu. Die gesamte Gruppe verbuchte einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro (2020: 7,3 Mrd). Im Vorjahresvergleich der ersten zehn Monate erzielte das Unternehmen ein Wachstum von 5,5 Prozent. Zum Gewinn äußert sich das Familienunternehmen traditionell nicht.

BIELEFELD Einige Unternehmensteile wie Hotels und der Schaumweinhersteller Henkell/Freixenet sind nach der Aufspaltung des Konzerns unter den Familienstämmen nur bis zum 31. Oktober im Konzernbericht enthalten. Die Dr.-Oetker-Gruppe hatte sich im November nach einem jahrelangen Streit der Erben über die Ausrichtung in zwei unabhängige Unternehmensgruppen geteilt. Das abgelaufene Geschäftsjahr sei zum einen von der Pandemie mit ihren Unwägbarkeiten und ihren Folgen für die Weltwirtschaft und zum anderen von der Teilung geprägt gewesen, sagte der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Albert Christmann. "Dass es vor diesem Hintergrund gelungen ist, die Umsätze zu steigern und neue Unternehmen in den Gruppenverbund zu integrieren, erfüllt uns alle mit großer Freude." Für das dieses Jahr zeigte sich Christmann bei der Prognose zurückhaltend. Nach der Pandemie werde die Weltwirtschaft durch den der Ukraine-Krieg belastet. Verluste gab es bei der Radeberger-Gruppe. Hier verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 1,6 Prozent. Lockdown und Auflagen für die Gastronomie hätten nach 2020 erneut für starke Absatzverluste beim Fassbier gesorgt, teilte Dr. Oetker mit. Demgegenüber steht der Geschäftsbereich "Weitere Interessen". Hier steigerte die Gruppe ihre Umsatzerlöse um 50,5 Prozent auf 900 Millionen Euro. Grund seien in erster Linie die digitalen Geschäftsmodelle und der Getränkelieferservice Flaschenpost. Der in Deutschland verbuchte Umsatz erhöhte sich über alle Sparten betrachtet um 5,9 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro. Der Auslandsanteil verringerte sich von 54 auf knapp 52 Prozent. Für Dr. Oetker und seine Tochterfirmen arbeiten weltweit mehr als 46 000 Beschäftigte. Das ist ein Plus von 25,9 Prozent. Der hohe Zuwachs liegt an der Integration von Flaschenpost.