 Wirtschaft: Polizeigewerkschaft fordert: G7-Gipfel soll anderswo stattfinden

Der nächste G7-Gipfel in Deutschland sollte aus Sicht des bayerischen Landesverbandes der Deutschen Polizeigewerkschaft nicht in Bayern stattfinden. "Jetzt ist es aber genug. Künftig sollen andere Bundesländer Ausrichter des G7-Gipfels sein", erklärte der Landesvorsitzende Jürgen Köhnlein am Dienstag nach Ende des G7-Treffens auf Schloss Elmau in Bayern.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN Der Einsatz sei gut gelaufen, die Strategie aufgegangen. "Die Belastung für die Einsatzkräfte war aber auch ohne Randale enorm." Aus seiner Sicht ergibt es "Sinn, lieber bei der Vorbereitung und im Einsatz zu "klotzen", als dann wie 2017 in Hamburg danach noch jahrelang umfangreiche polizeiliche Ermittlungen wegen schwerer Gewalttaten und Landfriedensbruch führen zu müssen". Nach dem Kraftakt wünscht sich die Gewerkschaft Anerkennung: "Jetzt warten die Polizeibeschäftigten auf ein Signal aus dem Innenministerium, wie der Dank auch greifbar wird."

