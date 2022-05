 Wirtschaft: Präsident Nicaraguas: Kein Interesse an Amerika-Gipfel in den USA

Präsident Nicaraguas: Kein Interesse an Amerika-Gipfel in den USA

Nach Diskussionen um einen Ausschluss Nicaraguas von einem Amerika-Gipfel Anfang Juni in den USA hat der Präsident des Landes, Daniel Ortega, sein Fernbleiben signalisiert. "Ich sage dem Yankee von hier aus: Vergesst es; wir sind nicht daran interessiert, an diesem Gipfel teilzunehmen", sagte der autoritäre Staats- und Regierungschef des mittelamerikanischen Landes am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung in Managua.