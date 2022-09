 Wirtschaft: Premier-Kandidatin Truss kündigt Hilfe wegen hoher Energiepreise an

Premier-Kandidatin Truss kündigt Hilfe wegen hoher Energiepreise an

Kurz vor dem Ende des innerparteilichen Wahlkampfs um die Nachfolge des scheidenden Premiers Boris Johnson hat Favoritin Liz Truss dem öffentlichen Druck nachgegeben und Entlastungen angesichts explodierender Energiepreise angekündigt. "Ich werde unmittelbare Unterstützung bereitstellen, damit die Menschen sich nicht mit unbezahlbaren Energierechnungen konfrontiert sehen", schrieb die konservative Politikerin am Donnerstag in einem Gastbeitrag in der "Sun". Allerdings sei es nicht angebracht Details darzulegen, solange sie noch nicht im Amt sei.