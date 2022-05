 Wirtschaft: ProSieben plant auch für 2023 'Germany's Next Topmodel'

Die Castingshow "Germany's Next Topmodel" will der Sender ProSieben auch im nächsten Jahr zeigen. Ein Sendersprecher teilte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit: "Es haben sich schon viele Kandidatinnen beworben." Am Donnerstagabend ging die 17. Staffel mit Heidi Klum zu Ende. Die Staffel hatte den Schwerpunkt Diversität - alle Größen, Figuren und Altersgruppen waren erlaubt. Die Österreicherin Lou-Anne (18) gewann die Show. Auch ihre Mutter Martina (50) hatte als Kandidatin mitgemacht und kam auf Platz drei.