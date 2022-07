 Wirtschaft: Putin und saudischer Kronprinz bin Salman wollen weiter kooperieren

Kremlchef Wladimir Putin und Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman haben sich bei einem Telefonat nach russischen Angaben darauf verständigt, die Kooperation auf dem Ölmarkt fortzusetzen. "Es wurde die Wichtigkeit einer weiteren Koordinierung innerhalb des Rahmens von OPEC Plus betont", teilte der Kreml am Donnerstag auf seiner Webseite mit. US-Präsident Joe Biden hatte erst in dieser Woche im Zuge seiner Nahostreise auch bin Salman besucht, um Saudi-Arabien zu einer Erhöhung der Ölproduktion zu bewegen, die den Ölpreis auf dem Weltmarkt drücken soll.

MOSKAU Die Ergebnisse der Biden-Reise zu bin Salman, den Washington wegen dessen mutmaßlicher Verstrickung in die Ermordung des Journalisten Jamal Khashogghi lange geächtet hatte, wurden schon damals als mager bezeichnet. Saudi-Arabien deutete lediglich an, dass eine begrenzte Erhöhung der Produktion möglich sei. Laut russischer Lesart des Telefonats sind aber Moskau und Riad mit dem derzeitigen Ölpreis zufrieden. "Mit Befriedigung wurde erwähnt, dass die Teilnehmerländer des Formats (OPEC Plus) die selbst übernommenen Verpflichtungen konsequent umsetzen, um die nötige Balance und Stabilität auf den Weltmärkten für Energie zu unterstützen", heißt es. Während der Covid-Krise hatten sich die OPEC Plus Länder auf eine Beschränkung der Fördermengen verständigt, um das Ölangebot zu verknappen. Die Begrenzung wurde nur vorsichtig wieder ausgeweitet. Selbst der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, im Zuge dessen die Ölpreise stark stiegen, führte nicht zu einer Aufgabe der zurückhaltenden Förderpolitik. Russland ist für die Finanzierung seines Staatshaushalts - und damit auch seines Kriegs gegen die Ukraine - stark von Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport angewiesen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen