 Wirtschaft: Rehlinger will 'Zukunftspakt' für Saarlouis: 'Jetzt erst recht'

Rehlinger will 'Zukunftspakt' für Saarlouis: 'Jetzt erst recht'

Nach dem Nein des US-Autoherstellers Ford zum Produktionsstandort Saarlouis will die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) einen "Zukunftspakt" für den Industriestandort auf den Weg bringen. "Jetzt erst recht!", sagte sie am Donnerstag bei einer Sondersitzung des saarländischen Landtags. Wegen der Entscheidung des Ford-Managements vom Mittwoch, künftige Elektroautos nicht in Saarlouis, sondern im spanischen Valencia zu bauen, sind im Saarland 4600 Ford-Arbeitsplätze sowie 2000 Arbeitsplätze bei Zulieferern gefährdet.