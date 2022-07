 Wirtschaft: Ringtausch: Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen in Ukraine an

Ringtausch: Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen in Ukraine an

Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, dass weitere Waffenlieferungen in die Ukraine im Zuge des sogenannten Ringtauschs unmittelbar bevorstehen. Die Bundesregierung habe "mit mehreren Ländern diese Vereinbarungen jetzt soweit konkretisiert, dass sie unmittelbar mit Auslieferung verbunden sein werden", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Bundestag. Einzelheiten nannte er nicht.