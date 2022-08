 Wirtschaft: ROUNDUP/Aktien New York: Dow leicht im Minus - Nasdaq leicht im Plus

ROUNDUP/Aktien New York: Dow leicht im Minus - Nasdaq leicht im Plus

Der US-Aktienmarkt hat am Montag nach wichtigen Stimmungsdaten aus der US-Industrie keine klare Tendenz gezeigt. Der Dow Jones Industrial schwankte zwischen Gewinnen und Verlusten. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 drehte nach einem etwas schwächeren Start ins Plus und hielt sich dort. Wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte, fiel die Stimmung in der US-Industrie im Juli mit 52,8 Punkten auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Volkswirte hatten allerdings ein noch deutlicheres Absacken auf nur 52,0 Punkte erwartet.