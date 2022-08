 Wirtschaft: ROUNDUP/Aktien New York: Erholung vom schwächeren Start in den August

ROUNDUP/Aktien New York: Erholung vom schwächeren Start in den August

An den jüngsten Rücksetzer am US-Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte eine Erholungsbewegung angeschlossen. Nach überwiegend positiv aufgenommen Quartalsberichten zahlreicher Unternehmen sowie besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten legte der Dow Jones Industrial am Mittwoch im frühen Handel an der Wall Street um 0,55 Prozent auf 32 573,34 Zähler zu.