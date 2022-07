 Wirtschaft: ROUNDUP/Aktien New York: Kurse fallen - US-Wirtschaft in technischer Rezession

ROUNDUP/Aktien New York: Kurse fallen - US-Wirtschaft in technischer Rezession

Nach den hohen Kursgewinnen im Zuge der Fed-Sitzung am Vortag ist den US-Börsen am Donnerstag im frühen Handel erst einmal die Luft ausgegangen. Immerhin hatte der technologielastige Index Nasdaq 100 den höchsten Tagesgewinn seit November 2020 verbucht. Und von der Konjunktur gibt es wenig Gutes: Die US-Wirtschaft ist im Frühling erneut geschrumpft und in eine sogenannte "technische Rezession" gefallen.