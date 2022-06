 Wirtschaft: ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schwächstes erstes S&P-500-Halbjahr seit 1970

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schwächstes erstes S&P-500-Halbjahr seit 1970

Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre deutlichen Verluste aus dem frühen Handel zwar erkennbar eingedämmt. Die Kurseinbußen für die erste Jahreshälfte fielen angesichts von Konjunktur- und Inflationsängsten allerdings so hoch aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr - beim marktbreiten S&P 500 war es die schwächste Entwicklung in den ersten sechs Monaten seit 1970. Beim Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 war es das schlechteste Abschneiden seit 2002.