 Wirtschaft: ROUNDUP/Aktien New York: Tech-Werte geben nach - Inflation bleibt im Blick

ROUNDUP/Aktien New York: Tech-Werte geben nach - Inflation bleibt im Blick

Am US-Aktienmarkt agieren die Anleger am Dienstag nach dem durchwachsenen Wochenstart weiter vorsichtig. Insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte gerieten nochmals unter Druck. Der Tech-Index Nasdaq 100 verlor in der ersten halben Stunde nach dem Start 0,85 Prozent auf 13 047,07 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte prozentual fast unverändert bei 32 828,77 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stand 0,21 Prozent tiefer auf 4131,24 Zählern.