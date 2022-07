 Wirtschaft: ROUNDUP/Aktien New York: Weitere Gewinne dank guter Unternehmensnachrichten

Nach der starken Erholung am Freitag hat es am Montag zum Handelsauftakt weitere Gewinne gegeben. Als Kurstreiber der US-Börsen erwiesen sich positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten, die getrieben von Goldman-Sachs-Zahlen vor allem aus dem Bankensektor kamen. Auch Kursgewinne bei Boeing halfen dem Dow Jones Industrial , der den höchsten Stand seit Ende Juni erreichte.

NEW YORK Nach einer Handelsstunde war der Leitindex Dow etwas vom Tageshoch von 31 644 Punkten zurück gekommen, er legte aber noch um 0,64 Prozent auf 31 488,12 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 zog zeitgleich um 0,79 Prozent auf 3893,56 Zähler an, während der technologielastige Nasdaq 100 mit 12 117,64 Punkten auf ein Plus von 1,12 Prozent kam.

Vor dem Wochenende hatte der Dow dank robuster Konjunkturdaten eine fünftägige Verlustserie beendet und sein Wochenminus fast noch wettgemacht. Laut einem Marktexperten gab es dabei erleichternde Signale durch gewisse Inflationsaspekte und Wirtschaftsdaten, die angesichts der Zins- und Rezessionsängste beruhigend wirkten. Dieses vorerst wieder bessere Marktumfeld halte nun mit positiven Unternehmenszahlen an, hieß es.

Mit Goldman Sachs und der Bank of America legten zwei weitere große US-Banken ihre Quartalszahlen vor, die vor allem bei den Goldman-Anlegern mit einem vierprozentigen Plus offenbar gut ankamen. Die Investmentbank hat trotz eines Gewinnbruchs besser als erwartet abgeschnitten. Außerdem wurde eine erhöhte Quartalsdividende angekündigt.

Das Umfeld für US-Bankenwerte war vor diesem Hintergrund generell stark. Bei der Bank of America sahen die Anleger darüber hinweg, dass das Geldinstitut mit dem Handelsertrag als auch dem Gewinn knapp unter den Erwartungen blieb. Sie konzentrierten sich mehr auf die soliden Nettozinserträge, wie ein Plus von 1,2 Prozent zeigte. Laut der UBS-Expertin Erika Najarian war das Quartal deshalb besser als es auf den ersten Blick den Anschein mache.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Boeing profitierte mit einem Anstieg um 2,9 Prozent als zweitbester Dow-Werte von positiven Nachrichten von der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough, die als erste große Messe seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder stattfindet. Als Treiber galten hier festgezurrte Aufträge, unter anderem für 100 737-Max-Mittelstreckenjets von Delta Air Lines . Auch Fluggesellschaften waren unter diesen Umständen gefragt, Delta-Titel legten um 5,8 Prozent zu.

Generell wieder begehrt waren auch einige Chip-Aktien wie Nvidia mit plus fünf Prozent oder Ölwerte. Chevron zogen im Dow im Zuge wieder anziehender Ölpreise um 2,2 Prozent an. Die Börsenpreise für den Energieträger stiegen mit der generell wieder besseren Anlegerstimmung an, hieß es. Außerdem hat der US-Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen an Stärke verloren.

Darüber hinaus fielen zwei Aktien im Zuge von Anaylstenkommentaren positiv auf. Chesapeake Energy legten nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs um fünf Prozent zu. In der Studie äußerte sich Analyst Umang Choudhary generell optimistisch zu Erdgas-Produzenten. Chesapeake sei dabei gut diversifiziert und biete dank Cashflow und dem robustem Wachstum eine attraktive Renditeperspektive.

Expensify sprangen um 12,6 Prozent nach oben. Das auf Ausgabenverwaltung spezialisierte Softwareunternehmen wurde von der Bank of America frisch zum Kauf empfohlen - unter anderem wegen einer starken Margenperspektive und dem vielversprechenden Fokus auf das Spesenmanagement.