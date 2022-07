 Wirtschaft: ROUNDUP: Bundesregierung will Fördertopf für Langzeitarbeitslose kürzen

ROUNDUP: Bundesregierung will Fördertopf für Langzeitarbeitslose kürzen

Die Bundesregierung will im kommenden Jahr einen Fördertopf für Langzeitarbeitslose kürzen. Wie aus dem im Kabinett beschlossenen Haushaltsentwurf hervorgeht, sind für "Leistungen zur Eingliederung in Arbeit" dann nur noch 4,2 Milliarden Euro eingeplant. In diesem Jahr stehen dagegen rund 4,8 Milliarden zur Verfügung. Zuerst hatte der "Spiegel" über die Zahlen berichtet.