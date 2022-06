 Wirtschaft: ROUNDUP/Erdogan berät am Dienstag mit Schweden und Finnland zu Nato-Beitritt

(Aktualisierung: Tweet finnisches Präsidentenbüro)

ISTANBUL Im Streit um eine Aufnahme Schwedens und Finnlands in die Nato will sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö und der schwedischen Regierungschefin Magdalena Andersson treffen. Das Gespräch soll in Madrid stattfinden, wo am Mittwoch ein Gipfel der Militärallianz beginnt. Dies teilte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin am Sonntagabend im Sender "Habertürk" mit.

Nach Angaben des finnischen Präsidialamts wird auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei dem Treffen dabei sein. Schon am Montag seien in Brüssel vorbereitende Gespräche mit Beteiligung der drei Länder geplant.

Schweden und Finnland haben Mitte Mai die Aufnahme in die Nato beantragt. Die Türkei blockiert bislang einen Beitritt. Begründet wird dies mit einer angeblichen Unterstützung der beiden nordischen Länder für "Terrororganisationen" wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der syrischen Kurdenmiliz YPG. Schweden und Finnland weisen das zurück.