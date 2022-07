 Wirtschaft: ROUNDUP: IT-Dienstleister Nagarro will stärker wachsen - Bruttomarge schwächer

ROUNDUP: IT-Dienstleister Nagarro will stärker wachsen - Bruttomarge schwächer

Der IT-Dienstleister Nagarro hat zum zweiten Mal im laufenden Jahr seine Jahresziele angehoben. Der Umsatz 2022 soll nun mit rund 800 Millionen Euro um etwa 30 Millionen höher ausfallen als bislang angekündigt, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in München mit. Bei der Brutto-Marge wird der Vorstand hingegen vorsichtiger. Die im Nebenwerte-Index SDax notierte Aktie legte am Freitagmorgen zu.