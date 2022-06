 Wirtschaft: ROUNDUP/Koalitionsvertrag in NRW: CDU bekommt acht Ministerposten, Grüne vier

Die CDU soll in einer schwarz-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen acht Ministerposten besetzen, die Grünen vier. Das geht aus dem Koalitionsvertrag der beiden Parteien hervor, den Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und die Landesparteichefin der Grünen, Mona Neubaur, am Donnerstag in Düsseldorf vorgestellt haben. An die CDU sollen unter anderem die Ministerien für Inneres, Finanzen und Schule gehen. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

DÜSSELDORF Neubaur stellte die Ressorts der Grünen konkret vor: Demnach soll es ein "Superministerium" für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie geben. Dafür wird die 44-Jährige selbst gehandelt. Die Kabinettspersonalien sollen aber erst am kommenden Mittwoch bekanntgegeben werden. Außerdem soll die Ökopartei ein Ministerium für Verkehr, Umwelt und Naturschutz leiten, ebenso wie das Justizministerium und ein weiteres großes Ministerium für Familie, Kinder und Jugend, Gleichstellung, Integration und Flucht. Wüst wollte den Zuschnitt der CDU-geführten Ministerien noch nicht bekanntgeben. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

