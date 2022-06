 Wirtschaft: ROUNDUP: Konzertierte Aktion bei Scholz am 4. Juli

ROUNDUP: Konzertierte Aktion bei Scholz am 4. Juli

Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte "Konzertierte Aktion" mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern soll am 4. Juli mit einem ersten Treffen starten. Das berichtete das Nachrichtenportal "The Pioneer" (Mittwoch) unter Berufung auf Regierungskreise. Der Deutschen Presse-Agentur wurde dies ebenfalls in Regierungskreisen bestätigt.