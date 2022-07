 Wirtschaft: ROUNDUP: Lufthansa fliegt in Gewinnzone zurück - Aktie an MDax-Spitze

ROUNDUP: Lufthansa fliegt in Gewinnzone zurück - Aktie an MDax-Spitze

FRANKFURT(dpa-AFX) - Der Lufthansa-Konzern ist im Frühjahr in die Gewinnzone zurückgeflogen. Das weiterhin sehr lukrative Frachtgeschäft und die Wartungstochter Lufthansa Technik hoben mit ihren Gewinnen das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im zweiten Quartal auf 350 bis 400 Millionen Euro, wie der Konzern überraschend am Freitag in Frankfurt mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte hier ein Verlust von 827 Millionen Euro gestanden. Von der Lufthansa befragte Analysten hatten diesmal im Schnitt mit einem Plus von 221 Millionen gerechnet. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.