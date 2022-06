 Wirtschaft: ROUNDUP/Ostbeauftragter: Werden viel Geld in Schwedt investieren müssen

ROUNDUP/Ostbeauftragter: Werden viel Geld in Schwedt investieren müssen

Der Bund muss den Ausstieg aus russischem Öl in der Schwedter Raffinerie aus Sicht des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, mit hohen Investitionen abfedern. Die Region müsse eine Perspektive behalten, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch der RBB-Welle Radio Eins. "Da werden wir auch viel Geld in die Region Schwedt investieren müssen." Einen konkreten Plan für die Raffinerie gibt es dagegen noch nicht.