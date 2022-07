 Wirtschaft: ROUNDUP: Polen will Flugzeuge und Panzer aus Südkorea kaufen

ROUNDUP: Polen will Flugzeuge und Panzer aus Südkorea kaufen

Polen bereitet zur Verstärkung seiner Streitkräfte größere Käufe von Flugzeugen und Panzern aus Südkorea vor. Warschau sei an 48 leichten Kampfflugzeugen des Typs FA-50 interessiert, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Freitag. "Bereits im nächsten Jahr würde das erste Flugzeug in Polen eintreffen."Die Verträge sollten kommende Woche unterzeichnet werden, sagte er der Agentur PAP zufolge.